Силы ПВО сбили 92 воздушные цели: сколько всего дронов и ракет выпустила Россия

Россия этой ночью выпустила по Украине более 150 дронов и ракет разных типов. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего оккупанты применили:

63 "Шахеды" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область, Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 - Ростовская область);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с 10 МиГ-31К - Тамбовская область);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (с 2 Су-30 (Су-34) - Запорожская область);

22 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (Белгородская, Курская области).

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 92 воздушные цели, в том числе 55 дронов, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза блэкаута.

Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.