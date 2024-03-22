В ДнепроГЭС попали восемь ракет, - Офис генпрокурора

В Днепровскую ГЭС во время атаки 22 марта попали восемь российских ракет. Станция выведена из строя, но угрозы прорыва нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова в эфире телемарафона.

"Сегодня произошла самая массированная атака на объекты энергоструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что вместе с сегодняшней атакой россияне неоднократно нападают на 136 объектов энергоструктуры в Украине, начиная с масштабного вторжения", - сказал он.

Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что станция выведена из строя после атаки российских оккупантов, в ГЭС попали восемь ракет.

"Сегодня Запорожье было под массированной атакой. Только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в этот важный для Украины объект, выполняющий не только энергетическую составляющую, но и другие функции", - заявил Белоусов.

Он добавил, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС пока нет.

Больше о последствиях атаки на ДнепроГЭС и что известно о станции - узнайте по ссылке.