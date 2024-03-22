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Евросовет никогда не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины: резолюция

Пятница 22 марта 2024 19:05
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Евросовет никогда не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины: резолюция Фото: в ЕС приняли резолюцию по российским "выборам" на оккупированной части Украины (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Результаты таких фейковых "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответную резолюцию ЕС.

В обнародованном сегодня, 22 марта, документе были представлены выводы Евросовета, принятые на двухдневном саммите в Брюсселе, в частности о ситуации в Украине и продолжающейся российской агрессии.

В резолюции пункт №8 касался позиции ЕС по организованным Кремлем фейковым "выборам" на оккупированных территориях Украины. В нем также говорится и о похищении детей, что практикуют российские захватчики.

"Европейский совет решительно осуждает непрерывные нарушения Россией прав человека на оккупированных украинских территориях, в том числе депортации детей. Он твердо отрицает и никогда не признает ни незаконные "выборы", организованные Россией на временно оккупированных украинских территориях в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ни их результаты", - указывается в документе.

Кроме того, лидеры ЕС отмечают важность, чтобы РФ ответила за преступления агрессии против Украины, и возместила ущерб из-за широкомасштабной войны. Евросовет поддержал создание спецтрибунала, который должен получить "широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсаций".

Российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

Напомним, на территории РФ "президентские выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Такое "голосование" Кремль организовывал также и на временно оккупированных территориях Украины.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Добавим, ранее партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.

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