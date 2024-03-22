ЕС ввел санкции против 33 россиян, которые могут быть причастны к смерти Навального

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер против 33 физических и двух юридических лиц, связанных с внезапной смертью в колонии строгого режима российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Кто попал под санкции

В новые списки попали исправительные колонии, в которых Навальный находился с июня 2022 до своей смерти, - исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3.

Как говорится в сообщении, эти колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными. Там Навальный подвергся издевательствам из-за неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокого, бесчеловечного отношения, которое привело к серьезному ухудшению его здоровья.

Кроме этого, санкции были применены к начальнику ИК-3 Вадиму Калинину и его заместителям. Также под санкции попали представители судебной власти - Андрей Суворов , в прошлом году приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, Кирилл Никифоров , отклонивший его иск против ИК-6 об обжаловании его перевода в ШИЗО на 12 суток, а также Евгения Николаева и Наталия Дударь , вынесший ряд решений против политических оппонентов, включая Навального, тем самым способствуя политическим репрессиям в России.

Под санкции попали чиновники пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение тюремных приговоров Навального и других политических оппонентов, либо не обеспечили защиту прав и свобод человека и гражданина.

Сегодняшние санкции теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из разных стран.

"Фигуранты санкционного режима подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на въезд в ЕС", - сказано в сообщении.

Смерть Алексея Навального

16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России в отношении Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о смерти политика.

Официальная информация о причинах смерти Навального названа не была. Рассматриваются два варианта. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.

19 февраля во время возложения цветов в знак памяти о погибшем Навальном в 32 российских городах было задержано более 400 человек. Наибольшее количество арестов произошло в Санкт-Петербурге и Москве.

Детальнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое позволил себе Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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