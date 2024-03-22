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Есть джентльменская договоренность. Стефанишина назвала сроки старта переговоров Украины с ЕС

Украина, Пятница 22 марта 2024 15:31
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Есть джентльменская договоренность. Стефанишина назвала сроки старта переговоров Украины с ЕС Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет договоренность с Европейским Союзом о том, что начало переговоров о вступлении начнется в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной на "Киевском Форуме безопасности".

"Мы не видели преград, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - заявила вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

К тому же Стефанишина отметила, что в четверг было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне.

"Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что будем иметь решение на июнь", - добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Отметим, фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года.

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