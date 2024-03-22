Просили ли США не бомбить НПЗ России: что говорят у Зеленского

Украина не получала запросов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее в СМИ появились публикации о якобы соответствующей просьбе Вашингтона в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телеканала " Дождь ".

Так, он опроверг сообщения в прессе, что Штаты будто бы потребовали от украинской стороны не наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, назвав их "фиктивной информацией".

"Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия ведения этой войны", - подчеркивает Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Украина в рамках международного права "может обезжиривать" инструменты ведения войны" страны-агрессора.

"Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", - разъяснил он.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 22 марта, издание Financial Times сообщило о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензину в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байден.

Неоднократные предупреждения из Вашингтона якобы были адресованы чиновникам СБУ и ГУР Минобороны, сообщили источники FT.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Атаки на НПЗ в России

Ранее сообщалось, что с января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанесения ущерба обеспечению российской армии.

Так, к примеру, напомним, что недавно украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - речь идет о заводах "Роснефти". Также недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Кроме того, как сообщали источники РБК-Украина, дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар. На днях стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Как ранее сообщало Reuters, Путина в войне может остановить лишь падение цен на российскую нефть.

Добавим, недавно Bloomberg писало о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны.

Более подробно о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

20 марта глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов признал остановку производства топлива на ряде НПЗ из-за "инцидентов" и заявил о поиске способа решить проблему.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина объяснил, есть ли связь между ударом по Украине и обстрелами НПЗ в России.