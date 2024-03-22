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Рютте анонсировал отправку Украине "большого количества боеприпасов" в ближайшее время

Пятница 22 марта 2024 18:18
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Рютте анонсировал отправку Украине "большого количества боеприпасов" в ближайшее время Фото: премьеры Нидерландов, Чехии и Дании обсудили поставки Украине боеприпасов (twitter.com/MinPres)
Автор: Татьяна Степанова

Благодаря инициативе Чехии в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

По словам Рютте, сегодня он провел переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Обсудили поставки Украине боеприпасов.

"Благодаря инициативе Чешской Республики, в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов. В последующие недели и месяцы мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать Украину, отдавая приоритет артиллерии и противовоздушной обороне", - отметил премьер Нидерландов.

Чешская инициатива

Напомним, в начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, не входящих в состав Европейского Союза, но согласившихся продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

На прошлой неделе чешский чиновник заявил, что первые поставки должны прибыть в Украину не позже июня.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

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