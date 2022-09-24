Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны

Ситуация на фронтах

За последний месяц ситуация на передовой значительно изменилась. Украинское контрнаступление в сентябре позволило деоккупировать значительные территории на юге и востоке. И если в Херсонской области продвижение пока не настолько быстрое, то в Харьковской противника удалось оттеснить за реку Оскол. Также есть успехи в Донецкой и Луганской областях.

Фото: как изменилась ситуация за месяц (deepstatemap.live)

По состоянию на сегодня удалось вернуть под контроль города Балаклея, Изюм, Купянск, Святогорск (Донецкая область), а также десятки сел и поселков в вышеуказанных регионах. Как отметили в Министерстве обороны, только в Харьковской области в ходе контрнаступления была освобождена территория площадью порядка 8 500 квадратных километров, а в общей сложности - порядка 9 000.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подготовили интерактивную карту того, как ситуация менялась на протяжении первых 200 дней полномасштабной войны.

Показательно, что с российской стороны провал на востоке замалчивался, но когда крупнейшее за время агрессии отступление уже невозможно было скрыть, Министерство обороны России объяснило его якобы перегруппировкой с целью нарастить силы на Донецком направлении.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - отметили в Минобороны РФ.

Западные эксперты называют операции на востоке крупным поражением России и переломом в войне. Но допускают, что освобождение остальных территорий может затянуться минимум на год. Украинские призывают не недооценивать противника, поскольку после стремительных действий и перегруппировки враг продолжает накопление сил на других направлениях.

Потери сторон

Украина

За семь месяцев войны, по официальным данным, погибло более 9 000 украинских военных. Как объясняют в Министерстве обороны, точное количество пока неизвестно из-за невозможности подсчитать погибших при обороне Мариуполя. По словам замминистра Анны Маляр, украинские потери намного меньше, чем у противника.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - отметила она.

Президент Владимир Зеленский в интервью французским медиа подчеркнул, что с начала российского вторжения погибло в пять раз меньше украинских защитников, чем оккупантов. При этом по состоянию на сейчас Украина теряет около 50 военных в сутки.

"Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - отметил он и добавил, что у него как у верховного главнокомандующего есть точные данные, но Генштаб предпочитает не раскрывать их, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

Фото: Владимир Зеленский говорит, что сейчас на фронте гибнут около 50 военных в день (president.gov.ua)

В июле сообщалось о том, что более 7 000 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Российская сторона оценивает украинские потери вообще в фантастических цифрах. По словам министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, Украина якобы потеряла половину своей армии от численности по состоянию на февраль 2022 года. То есть порядка 100 000 - 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.

Но его цифры расходятся даже с данными Минобороны России. Спикер Игорь Конашенков по состоянию на 20 сентября говорил о якобы не менее 83 000 погибших украинских военных.

Россия

На этой неделе Шойгу назвал также потери российской армии. Они якобы составляют почти 6 000 погибшими, а около 90% раненых "вернулись в строй". Однако российские СМИ тут же уличили его во лжи, поскольку только по сообщениям из открытых источников число погибших уже превысило 6 600. Медиа ведут свой подсчет из официальных заявлений о гибели, постов в социальных сетях, сообщений местных властей и так далее.

По данным Минобороны Украины, потери противника значительно выше и на сегодня превышают отметку в 56 000 погибших. Это объясняется тем, что помимо того, что российская сторона замалчивает и занижает цифры, так еще и отказывается забирать тела своих бойцов.

Фото: российские потери (facebook.com/GeneralStaff.ua)

С такой оценкой соглашаются западные союзники Украины. В конце августа Пентагон объявил, что российская армия потеряла от 60 000 до 80 000 военных. Британский министр обороны Бен Уоллес включает в эти данные раненых и дезертиров.

Россия паникует. Мобилизация и попытка аннексии

Несостоятельность российских оценок демонстрирует руководство страны. Президент Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию. Официально заявлено, что на военную службу призывают до 300 000 резервистов с боевым опытом, однако на деле повестки раздаются массово всем мужчинам призывного возраста.

После этого заявления по России прокатилась волна немногочисленных протестов. Россияне раскупили авиабилеты в страны, которые пока принимают их без виз, а в считанные часы в топы новостных поисков взлетели запросы о том, как покинуть Россию или "откосить" от мобилизации. Некоторые страны-соседи заявили, что не будут укрывать уклонистов.

На этом фоне выделяется глава Чечни Рамзан Кадыров, который не будет проводить мобилизацию в республике.

"План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации", - объяснил он свое решение.

Украинская сторона отреагировала сдержанно. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Силы обороны готовы уничтожить "всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли или по мобилизации".

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин просто хочет утопить Украину в крови российских солдат. Именно по этой причине тому нужна многомиллионная армия, чтобы добиться побед на фронте, поскольку российские войска несут потери и бегут с поля боя.

Если говорить о том, сколько украинских бойцов готовы противостоять врагу, то еще в июле министр обороны Алексей Резников говорил о миллионе в военной форме. В ряды Вооруженных сил мобилизованы до 700 000 украинцев, в пограничных войсках - до 60 000, Национальной гвардии - до 90 000, Национальной полиции - до 100 000.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - отметил он.

Фото: Алексей Резников считает, что Украина мобилизовала достаточно человеческих ресурсов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, на этой неделе на оккупированных территориях стартовали так называемые "референдумы", по результатам которых Россия хочет якобы легитимизировать присоединение Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей. Мировое сообщество осудило захватнические планы, а официальный Киев говорит о том, что результаты "референдумов" являются ничтожными и не повлияют на освобождение украинской земли военным путем.

Военная помощь Украине

Западные союзники продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Только за последние дни президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет на 600 млн долларов, в который войдут ракеты для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, радары и многое другое.

Кроме того, в течение двух месяцев ожидается поставка двух систем противовоздушной обороны NASAMS. Что касается дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстояниях в сотни километров, то, по данным CNN, речь о поставках ATACMS пока не идет.

Немецкая сторона на днях передала Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo, а также несколько самоходных зенитных установок Gepard. На поставки танков в Берлине пока смотрят скептически.

В отличие от Словении, которая согласилась отправить 28 танков M-55 S в обмен на грузовики из Германии. Эти танки являются улучшенной вариацией Т-55, который находился на вооружении СССР. А Испания отправила в Украину уже пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Обмен пленным

Переговоры между Украиной и Россией при участии посредников продолжаются на гуманитарном треке. На этой неделе был проведен крупнейший с начала полномасштабной войны обмен пленными. В общей сложности удалось вернуть 215 украинских военных, из них 108 - бойцы "Азова". Российской стороне передали 55 военнослужащих и обвиняемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука.

В рамках обмена освободили много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламаря, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Марьяну Момонову и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Командиры "Азова" до конца войны, согласно договоренностям, будут находиться в Турции под личной защитой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, благодаря усилиям наследного принца Мухаммеда бин Салмана, из российских застенков вышли 10 иностранных бойцов, которые защищали Украину в рядах Вооруженных сил. Часть из них была приговорена к смертной казни в так называемой "Донецкой народной республике".

Будут ли переговоры?

На полях саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан) президент России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам, но посетовал на то, что Владимир Зеленский не идет на контакт.

"Они же отказываются. Первое условие - чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский публично же сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо", - заявил он.

Хотя в самом Кремле говорят об отсутствии предпосылок для контактов, поскольку Россия заинтересована в обсуждении исключительно своих условий. То есть внеблоковый статус Украины, демилитаризацию и признания статус-кво в Крыму на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Москве нужны не переговоры, а оперативная пауза, чтобы адаптировать военную стратегию под провали на фронте. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что Россия проявит реальный интерес лишь тогда, когда ее позиции на поле боя максимально ослабнут.

Украинский президент Владимир Зеленский не видит у россиян желания быть конструктивными, поэтому не верит в скорое начало переговоров с Путиным.

"Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - Путин или кто-то другой. Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - отметил он.

Также президент настаивает на том, что переговоры об условиях мирного сосуществования возможны лишь после того, как Украина полностью вытеснит противника со своей территории. Имеется в виду в рамках международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Когда закончится война

Несмотря на успешное сентябрьское контрнаступление, пока не приходится говорить о скором завершении войны. Президент Зеленский в интервью Reuters отверг любые предположения о том, что она приближается к своего рода финальной фазе и вскоре может закончиться.

"Я могу полностью подтвердить тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - сказал он и добавил, что ускоренные поставки военной помощи в свою очередь ускорят победу Украины.

Также Зеленский считает, что российский президент может в любой момент завершить войну, выведя свои войска. Но также допускает, что, возможно, решать вопросы войны и мира Украине придется уже "после Путина".

Риторика Москвы в отношение сроков тоже не меняется. На высшем уровне руководство России говорит, что намерено добиться всех целей "специально военной операции". Причем, как следует из последних заявление, любой ценой.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, главными целями остаются "защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, демилитаризация и денацификация Украины".

"Все они остаются актуальными и будут достигнуты, сколько бы времени на это ни понадобилось", - заявил он.

Западные партнеры не дают прогнозов насчет сроков завершения нынешней войны, однако едины во мнении, что она закончится на условиях Украины со всеми деоккупированными территориями.