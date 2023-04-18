"Вагнеровцы" признались в убийствах детей и паводок в Украине: новости за 17 апреля

Вчера, 17 апреля 2023 года, заключенные из ЧВК "Вагнера" признались в массовых убийствах детей на оккупированных территориях. А в Украине продолжается затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий в ряде населенных пунктов.

Война России против Украины: последние новости

"Вагнеровцы" признались в массовых убийствах детей. В Зеленском заявляют, что найдут каждого

В сети обнародовали видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей. В Офисе президента уже отреагировали и пообещали найти каждого убийцу.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на YouTube-канале почти полуторачасовое видео, где два экс-командира подразделений ЧВК "Вагнера" рассказывают о жутких преступлениях оккупантов.

Так, двое бывших членов ЧВК "Вагнера", которые сейчас находятся в России, рассказали в подробностях о расстреле более 20 украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте. Также они рассказали, как убили пятилетнюю девочку выстрелом в голову.

"Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Я выстрелил 5-6-летней девочке контрольный", - вспоминает оккупант.

На эти рассказы "вагнеровцев" уже отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, пообещав найти каждого причастного к этим преступлениям.

"Русские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают", - написал Ермак.

Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о затоплении в ряде населенных пунктов

В Украине продолжается затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий в ряде населенных пунктов.

Как пишет ГСЧС, 17 и 18 апреля, из-за пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, затопления 3 уровня опасности ожидаются в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах:

в Черкасской области;

в Полтавской области;

в Кировоградской области;

в Днепропетровской области;

"Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности - оранжевый)", - добавляет ГСЧС.

Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

Словакия временно приостанавливает импорт зерновых и других продуктов из Украины. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании, сегодня 17 апреля.

По словам чиновника, низкие мировые цены и спрос означают, что зерно останется в блоке, однако не будет продано.

"Мы ожидаем от Польши и Венгрии объяснений, а также реакции Европейской комиссии. Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением на этот счет. Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", - добавил спикер.

Российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам за решеткой

Владимир Кара-Мурза, российский политик-оппозиционер приговорен к 25 годам лишения свободы. Причина так называемая "госмена" и распространение "фейков об армии РФ".

"Сегодня в Московском городском суде вынесут приговор политику Владимиру Кара-Мурге. Его обвиняют сразу по трем статьям УК - о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене. 6 апреля гособвинитель осудил Кара-Мурзу 25 лет колонии ", - говорится в сообщении.

Зеленский провел Ставку: говорили о планах россиян и ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник , 17 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании Ставки была заслушана информация об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Представители разведки проинформировали о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период.

США используют конфискованные российские активы для восстановления Украины, - генпрокурор

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины.

"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

У нас все идет по графику. Буданов о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма

Контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что уже весной 2023 года украинские военные войдут в Крым и освободят его от российских оккупантов. Отвечая на вопрос об этом журналиста, Буданов заявил, что для таких действий есть еще достаточный промежуток времени.

Он также рассказал, что контрнаступление следует по четкому плану и графику. Однако он не может раскрывать всех деталей того, что будет происходить.

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", - сказал Буданов.

В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

В двух населенных пунктах Дергачевской громады Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.

"Эвакуация идет постоянно по тем населенным пунктам, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта - мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача - из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же", - сказал начальник ОВА Олег Синегубов.

В Киеве запускают поздний рейс городской электрички: расписание

В Киеве завтра, 18 апреля, начнет курсировать поздний рейс городской электрички. Он будет прибывать на Святошино за полчаса до начала комендантского часа.

Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино - 7349 и 7449. Ежедневно. :29", - говорится в сообщении.