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У нас все идет по графику. Буданов о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 19:55
У нас все идет по графику. Буданов о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью NV.

Ранее глава ГУР говорил, что уже весной 2023 года украинские военные войдут в Крым и освободят его от российских оккупантов. Отвечая на вопрос об этом журналиста, Буданов заявил, что для таких действий есть еще достаточный промежуток времени.

Он также рассказал, что контрнаступление следует по четкому плану и графику. Однако он не может раскрывать всех деталей того, что будет происходить.

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", - сказал Буданов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму.

Между тем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма.

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