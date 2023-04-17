В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - Маляр
Украинские города Марьинко и Бахмут остаются в эпицентре боевых событий. Однако украинские военные мужественно защищают их.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.
По ее словам, основными наступательными направлениями россиян является Лиманский, Авдеевский и Марьинский. Однако там действия россиян бесполезны.
"Генштаб добавил еще одно направление – Купянское. Вблизи населенного пункта Синьковка. Действия врага бесполезны", - написала Маляр.
Она отметила, что враг увеличил интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов в Бахмуте. Он просто равняет здания и сооружения города с землей.
"Наши защитники совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые. Спасибо нашим мужественным и несгибаемым воинам за сдерживание продвижения врага и его уничтожение", - подчеркнула она.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно снайперы ССО показали"ночную охоту" под Бахмутом.
Еще одним видео поделилась и разведка. Снайперы ГУР мастерски уничтожают врагов один за другим.
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