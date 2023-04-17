СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова"

Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило 6 пропагандистов. Среди них было и должностное лицо государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и призвали к изменению границ нашей страны. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине. Большую часть деструктивного контента они "подхватывали" из интернет-ресурсов РФ.

Так, в Киеве:

задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Рамзана Кадырова, призывавшим к "присоединению" захваченных районов Украины в состав России.

В Ивано-Франковской области:

к 5 годам 6 месяцам тюрьмы приговорена жительница Калуша, которая оправдывала агрессию РФ и предлагала выдать россиянам "главных бандеровцев".

В Закарпатье:

задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в оккупированных районах на юге и востоке Украины.

К тому же, в области разоблачили двух вражеских агитаторов из Беларуси, у которых были виды на жительство в Украине. По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовались для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

В Запорожье:

сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял россиян и оправдывал их преступления против мирных жителей.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса: