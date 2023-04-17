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СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова"

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Понедельник 17 апреля 2023 12:21
СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова" Фото: СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова" (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило 6 пропагандистов. Среди них было и должностное лицо государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и призвали к изменению границ нашей страны. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине. Большую часть деструктивного контента они "подхватывали" из интернет-ресурсов РФ.

Так, в Киеве:

задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Рамзана Кадырова, призывавшим к "присоединению" захваченных районов Украины в состав России.

В Ивано-Франковской области:

к 5 годам 6 месяцам тюрьмы приговорена жительница Калуша, которая оправдывала агрессию РФ и предлагала выдать россиянам "главных бандеровцев".

В Закарпатье:

задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в оккупированных районах на юге и востоке Украины.

К тому же, в области разоблачили двух вражеских агитаторов из Беларуси, у которых были виды на жительство в Украине. По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовались для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

В Запорожье:

сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял россиян и оправдывал их преступления против мирных жителей.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса:

  • 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, двум лицам сообщили о подозрении из-за возможной растраты 18 млн гривен средств "Антонова".

Кроме того, бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение из-за действий, которые могли привести к уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

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Служба безопасности Украины пропагандист АНТК им. Антонова
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