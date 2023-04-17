СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова"
Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило 6 пропагандистов. Среди них было и должностное лицо государственного предприятия "Антонов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что злоумышленники публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и призвали к изменению границ нашей страны. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине. Большую часть деструктивного контента они "подхватывали" из интернет-ресурсов РФ.
Так, в Киеве:
задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Рамзана Кадырова, призывавшим к "присоединению" захваченных районов Украины в состав России.
В Ивано-Франковской области:
к 5 годам 6 месяцам тюрьмы приговорена жительница Калуша, которая оправдывала агрессию РФ и предлагала выдать россиянам "главных бандеровцев".
В Закарпатье:
задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в оккупированных районах на юге и востоке Украины.
К тому же, в области разоблачили двух вражеских агитаторов из Беларуси, у которых были виды на жительство в Украине. По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовались для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.
В Запорожье:
сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял россиян и оправдывал их преступления против мирных жителей.
По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса:
- 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
- 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, двум лицам сообщили о подозрении из-за возможной растраты 18 млн гривен средств "Антонова".
Кроме того, бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение из-за действий, которые могли привести к уничтожению самолета АН-225 "Мрия".
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