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Зеленский провел Ставку: говорили о планах россиян и ситуации на фронте

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Понедельник 17 апреля 2023 14:23
Зеленский провел Ставку: говорили о планах россиян и ситуации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

На заседании Ставки заслушали информация об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Представители разведки проинформировали о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период.

Участники также рассмотрели вопросы обеспечения украинских военных вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Они проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

К тому же, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой созданных бригад.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, по данным ISW россияне усиливают артобстрелы и готовят линии обороны на юге Украины.

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