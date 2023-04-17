В Белгородской области жалуются на обстрелы, загорелось сенохранилище

В Белгородской области заявили об обстреле поселка Красное Щебекинского городского округа. В результате удара загорелось сенохранилище.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, в результате обстрела, согласно предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - пишет губернатор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня ночью, 17 апреля, в российском Белгороде раздались взрывы, в результате чего в некоторых районах пропал свет. Тогда же Гладков заявил о двух пожарах.

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