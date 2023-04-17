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В Киеве запускают поздний рейс городской электрички: расписание

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Киев, Понедельник 17 апреля 2023 15:54
В Киеве запускают поздний рейс городской электрички: расписание Фото: в Киеве запускают поздний рейс городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 18 апреля, начнет курсировать поздний рейс городской электрички. Он будет прибывать на Святошин за полчаса до начала комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.

"Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино - 7349 и 7449. Ежедневно. Таким образом, самая поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29", - сказано в сообщении.

Фото: обновленное расписание (t.me/kyiv_city_express)

Последний рейс от Дарницы к Святошино через Левобережную, Почайную и Сирец будет отправляться в 22:42 и прибывать в 23:20.

Обновленное расписание появится на станциях и в специальном чат-боте завтра.

Напомним, ранее стало известно, что в кольцевой электричке в Киеве можно оплатить проезд с помощью транспортной карты, банковской карты и гаджетов с функцией NFC.

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