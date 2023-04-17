Президент Италии призвал помогать Украине до тех пор, пока это необходимо

Президент Италии Серджио Маттарелла заявил, что агрессивные действия России могут усилиться, если Украина не получит адекватной поддержки со стороны Запада. В связи с этим он призвал продолжать помощь Киеву до тех пор, пока это необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polske Radio .

"Если бы Украина была оставлена на милость российской агрессии, последовали бы новые нападения. Ситуация в мире ухудшилась бы, но Украина имеет право на солидарность, и мы полностью гарантируем ее на столько, сколько потребуется, во всех отношениях. Также потому, что мы все потрясены некоторыми жестокими действиями российских вооруженных сил", - заявил он.

Маттарелла подчеркнул, что на карту в войне в Украине поставлены ценности свободы и демократии, те самые ценности, добавил он, в защиту которых родился Европейский союз.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия не может победить в войне против Украины, поскольку в ином случае Кремль продолжит нападать уже на другие страны.

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