"Вагнерівці" зізнались у вбивствах дітей і паводок в Україні: новини за 17 квітня

Вчора, 17 квітня 2023 року, в'язнів із ПВК "Вагнера" зізналися у масових вбивствах дітей на окупованих територіях. А в Україні продовжується затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Війна Росії проти України: останні новини

"Вагнерівці" зізналися у масових вбивствах дітей. У Зеленського заявляють, що знайдуть кожного

У мережі оприлюднили відео з зізнаннями в'язнів із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей. В Офісі президента вже відреагували і пообіцяли знайти кожного вбивцю.

Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував на YouTube-каналі майже півторагодинне відео, де два екс-командири підрозділів ПВК "Вагнера" розповідають про моторошні злочини окупантів.

Так, двоє колишніх членів ПВК "Вагнера", які зараз перебувають у Росії, розповіли в подробицях про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Також вони розповіли, як вбили п'ятирічну дівчинку було пострілом в голову.

"Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний", - пригадує окупант.

На ці розповіді "вагнерівців" вже відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, пообіцявши знайти кожного причетного до цих злочинів.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав Єрмак.

Паводок в Україні. В ДСНС попередили про затоплення в ряді населених пунктів

В Україні продовжується затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій в низці населених пунктів.

Як пише ДСНС, 17 й 18 квітня, через пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, затоплення 3 рівня небезпеки очікуються у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах:

в Черкаській області;

в Полтавській області;

в Кіровоградській області;

в Дніпропетровській області;

"Можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий)", - додає ДСНС.

Словаччина призупиняє імпорт українського зерна

Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.

За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.

"Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - додав речник.

Російського політика-опозиціонера засудили до 25 років за ґратами

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

"Сьогодні у Московському міському суді винесуть вирок політику Володимиру Кара-Мурзі. Його звинувачують відразу за трьома статтями КК - про "військові фейки", про участь у діяльності "небажаної" організації та про держзраду. 6 квітня держобвинувач засудив Кара-Мурзу 25 років колонії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський провів Ставку: говорили про плани росіян та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

На засіданні Ставки заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Представники розвідки поінформували про ймовірні дії російських окупантів у найближчий період.

США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор

Адміністрація США має нове законодавство, щоб передавати активи російських олігархів на відновлення України.

"Як я говорив минулого разу, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

У нас все йде за графіком. Буданов про контрнаступ ЗСУ та звільнення Криму

Контрнаступ українських військових йде за планом. Однак плани з його реалізації не будуть розповсюджуватись на загал.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов говорив, що вже навесні 2023 року українські військові увійдуть в Крим та звільнять його від російських окупантів. Відповідаючи на питання журналіста про це, Буданов заявив, що для таких дій є ще достатній проміжок часу.

Він також розповів, що контрнаступ йде за чітким планом та графіком. Однак він не може розкривати всіх деталей того, що буде відбуватись.

"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю - розкрию задум росіянам. Це дивно буде. Буде швидко", - сказав Буданов.

У Харківській області можуть оголосити примусову евакуацію

У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.

"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти - ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання - з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само", - сказав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Києві запускають пізній рейс міської електрички: розклад

У Києві завтра, 18 квітня, розпочне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.

"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - сказано у повідомленні.