Россия нанесла ущерб "Энергоатому" в сумме более 32 миллиардов гривен

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал "Энергоатома".

"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что размер потерь и ущерба будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации.