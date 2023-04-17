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В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

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Харьковская область, Понедельник 17 апреля 2023 15:17
В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию Иллюстративное фото: в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В двух населенных пунктах Дергачевской общины Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.

Об этом сказал начальник ОВА Олег Синегубов на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Эвакуация идет постоянно по тем населенным пунктам, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта - мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача - из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же", - сказал он.

По его словам, из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, эвакуировали детей. Так, за прошлую неделю было вывезено 30 детей.

Синегубов отметил, что людей удается вывезти, когда они прислушиваются - тогда нет смысла объявлять принудительную эвакуацию.

"Если мы поймем, что все рычаги влияния исчерпаны, а люди все не хотят уезжать, тогда мы будем принимать решения о принудительной эвакуации", - сказал он.

Синегубов не назвал населенные пункты, ведь, по его словам, решение о принудительной эвакуации будет приниматься в зависимости от военной обстановки, которая будет в области на момент принятия решения.

Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация может быть введена в части Купянского района.

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эвакуация Харьков
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