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Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о затоплении в ряде населенных пунктов

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Понедельник 17 апреля 2023 14:34
Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о затоплении в ряде населенных пунктов Фото: в ГСЧС предупредили о затоплении в ряде населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжается затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Как пишет ГСЧС, 17 и 18 апреля, из-за пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, затопления 3 уровня опасности ожидаются в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах:

  • в Черкасской области;
  • в Полтавской области;
  • в Кировоградской области;
  • в Днепропетровской области;

"Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности - оранжевый)", - добавляет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на сегодняшнее утро остаются подтопленными 852 домохозяйств, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов.

Также агентство показывало последствия весеннего подтопления в Киеве. В столице подтопило Гидропарк.

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