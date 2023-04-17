Российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам за решеткой
Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причина так называемая "госизмена" и распространение "фейков об армии РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Медиазону.
"Сегодня в Московском городском суде вынесут приговор политику Владимиру Кара-Мурзе. Его обвиняют сразу по трем статьям УК - о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене. 6 апреля гособвинитель засудил Кара-Мурзе 25 лет", - говорится в сообщении.
Также добавляют, что дело рассматривалось в закрытом режиме, журналисты не услышали даже последнее слово политика.
Отметим, 11 апреля прошлого года политика Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве за то, что "увидев полицейских, он изменил траекторию движения". Составили протокол по статье о "неповиновении полицейским". На следующий день его отправили на 15 суток в спецприемник, где он и стал фигурантом дела о "фейках" о российской армии.
Вскоре выяснилось, что формальным поводом к возбуждению уголовного дела на Кара-Мурзу стало его выступление в Палате представителей штата Аризона в США 15 марта 2022 года.
"Мы точно знаем из истории, как время диктаторов заканчивается. Оно всегда заканчивается одинаково. И я так хочу, чтобы мы ошибались в этом, но сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, больницы и школы. Это военные преступления, инициированные диктаторским режимом в Кремле против нации Средней Европы. И это, к сожалению, к чему нас привели годы правления Путина", - сказал тогда он в своей речи.
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