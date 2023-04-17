Российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам за решеткой

"Сегодня в Московском городском суде вынесут приговор политику Владимиру Кара-Мурзе. Его обвиняют сразу по трем статьям УК - о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене. 6 апреля гособвинитель за судил Кара-Мурзе 25 лет", - говорится в сообщении.

Также добавляют, что дело рассматривалось в закрытом режиме, журналисты не услышали даже последнее слово политика.

Отметим, 11 апреля прошлого года политика Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве за то, что "увидев полицейских, он изменил траекторию движения". Составили протокол по статье о "неповиновении полицейским". На следующий день его отправили на 15 суток в спецприемник, где он и стал фигурантом дела о "фейках" о российской армии.

Вскоре выяснилось, что формальным поводом к возбуждению уголовного дела на Кара-Мурзу стало его выступление в Палате представителей штата Аризона в США 15 марта 2022 года.