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Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море

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Понедельник 17 апреля 2023 12:40
Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море Фото: россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море (скриншот видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 16.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Как пишет оперативное командование, к вражеской корабельной группировке в Черном море добавился еще один надводный.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, держитесь от побережья на расстоянии не менее 200 метров", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 16 апреля, общий залп врага составлял 8 крылатых ракет "Калибр". Тогда же Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них два ракетоносителя.

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