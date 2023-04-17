Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, держитесь от побережья на расстоянии не менее 200 метров", - пишет пресс-служба.

Как пишет оперативное командование, к вражеской корабельной группировке в Черном море добавился еще один надводный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 16 апреля, общий залп врага составлял 8 крылатых ракет "Калибр". Тогда же Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них два ракетоносителя.

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