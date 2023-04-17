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США используют конфискованные российские активы для восстановления Украины, - генпрокурор

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США, Понедельник 17 апреля 2023 21:33
США используют конфискованные российские активы для восстановления Украины, - генпрокурор Фото: генеральный прокурор США Меррик Гарленд (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Меррика Гарленда.

"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - говорится в заявлении.

Гарленд добавил, что эти активы используются в восстановлении Украины.

По его словам, оперативная группа KleptoCapture продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающих под санкции помощников Кремля и российских военных.

KleptoCapture

Отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

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