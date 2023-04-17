Оправдывает зверства в Буче. Бывшей винницкой журналистке объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, после захвата Крыма и части восточных регионов Украины в 2014 году она переехала в РФ, где устроилась в редакцию прокремлевской газеты "Вечерняя Москва".

"Впоследствии за публичную поддержку российских оккупантов и подготовку антиукраинских публикаций ее назначили заместителем главного редактора московского издания", - сообщили в СБУ.

Известно, что в этой должности она также координирует редакционный отдел "Московские власти" и ведет авторский блог на интернет-ресурсе газеты.

"С 24 февраля 2022 года Тарапата выполняет указания кремля по распространению публикаций, где оправдывает вооруженную агрессию РФ и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей в Киевской области", - сообщили правоохранители.

Установлено, что коллаборантка называет "постановочными" пыточные и массовые захоронения в Буче и Ирпене. За это Тарапата регулярно получает награды Кремля и городской администрации Москвы.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст.111-1 УКУ (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией).

В настоящее время Тарапата находится на территории России. Продолжаются меры по ее привлечению к ответственности. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер ГП "Антонов".

Также мы писали, что СБУ задержала пропагандиста пророссийского политика Виктора Медведчука в Хмельницком.

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