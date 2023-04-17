Сеют панику. РФ установила экран с обращением "воскресшего" Татарского в Мелитополе

Чтобы посеять панику, российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области показали "поздравления" от ликвидированного российского пропагандиста Владлена Татарского на Пасху. Для этого они установили большой экран на центральной площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

"Враг всячески пытается усилить панику и пропаганду. К примеру, в последние дни на центральной площади Мелитополя стоит большой экран, на котором транслируют выступления Татарского", - рассказал он.

Как добавил мэр города, на видео Татарский рассказывает, что "мы все умрем" и "должны готовиться к этому".

По словам Федорова, это "выступление" яркий пример пропаганды, который несут захватчики на временно оккупированные территории.

"Но мы не опускаем руки и информируем жильцов и рассказываем объективную информацию", - добавил он.

Убийство Татарского

В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Якобы взрывчатку в заведение пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.

Кафе, в котором взорвали роспропагандиста Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина. Им руководил бывший зять основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.