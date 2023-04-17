ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сеют панику. РФ установила экран с обращением "воскресшего" Татарского в Мелитополе

Новина українською →
Мелитополь, Понедельник 17 апреля 2023 14:24
Сеют панику. РФ установила экран с обращением "воскресшего" Татарского в Мелитополе Фото: РФ установила экран с обращением "воскресшего" Татарского в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы посеять панику, российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области показали "поздравления" от ликвидированного российского пропагандиста Владлена Татарского на Пасху. Для этого они установили большой экран на центральной площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

"Враг всячески пытается усилить панику и пропаганду. К примеру, в последние дни на центральной площади Мелитополя стоит большой экран, на котором транслируют выступления Татарского", - рассказал он.

Как добавил мэр города, на видео Татарский рассказывает, что "мы все умрем" и "должны готовиться к этому".

По словам Федорова, это "выступление" яркий пример пропаганды, который несут захватчики на временно оккупированные территории.

"Но мы не опускаем руки и информируем жильцов и рассказываем объективную информацию", - добавил он.

Убийство Татарского

В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Якобы взрывчатку в заведение пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.

Кафе, в котором взорвали роспропагандиста Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина. Им руководил бывший зять основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука