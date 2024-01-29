Удары по Кременчугскому району и декларация Зеленского: новости за выходные

Российские военные два раза за выходные обстреляли Кременчугский район Полтавской области, а украинский президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .
Новости за 27 января:
Под Купянском возобновилась интенсивность наступательных действий РФ;
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы;
ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области;
Россия атаковала Украину "шахедами", в ВСУ рассказали о сбитых целях.
Новости за 28 января:
Российские войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины;
Пограничники показали, как уничтожили автомобили оккупантов;
Россияне сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе;
Оккупанты убили последнего жителя одного из пограничных сел в Сумской области.
Напомним, вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.
Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району.
Пожар в Кременчугском районе все же удалось потушить 28 января. Однако российские военные снова обстреляли Кременчугский район.
Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи в 2022 году втрое сократились по сравнению с 2021 годом.
Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысячи 683 гривны.
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