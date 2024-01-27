Под Купянском возобновилась интенсивность наступательных действий РФ, - Синегубов

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", - заявил он.

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Глава ОВА не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область. Он отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

По словам Синегубова, в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших 20 детей.

По данным ОВА, за январь из-за действий захватчиков повреждено по меньшей мере 200 домов в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Военные эксперты отмечают, что враг сместил акцент на Лиман, но не исключено, что наступление на Купянск может возобновиться.

При этом, по прогнозам Генштаба Эстонии, Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать пограничные территории Харьковской области.