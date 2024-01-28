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Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы, - Reuters

Нью-Дели, Воскресенье 28 января 2024 15:18
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Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы, - Reuters Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. Но Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву поближе к Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, крупнейший импортер оружия в мире медленно отходит от российского вооружения и возвращается на Запад. Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать рост Китая и ослабить влияние России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия желает усилить внутреннее производство. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, в частности, о совместное производстве двигателей для истребителей.

При этом Reuters отмечает, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву поближе к Пекину.

"Покупка оружия покупает вам влияние", - сказал один из индийских чиновников в отставке.

Эксперты отмечают, что в Индии не развеялись опасения, сможет ли Россия и дальше поставлять запчасти к военной технике на фоне того, что война в Украине затягивается.

Отношение Индии к войне в Украине

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину индийские власти заявили о своей нейтральной позиции по поводу войны. Публично Индия не осудила агрессию России, но не поддержала ее.

По данным СМИ, Индия за период войны усилила торговлю с РФ, особенно в нефтяном секторе на фоне западных санкций против Москвы.

Но в прошлом году Индия заявила о намерении совместно с Францией разработать для Украины так называемый мирный план.

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