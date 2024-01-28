В Кременчугском районе есть попадание в промышленный объект, - глава ОГА

Сегодня во время российской атаки дронов было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.

"Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область", – заметил глава ОВА.

Он сообщил, что по предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе.

Напомним, мы сообщали, что сегодня около 20:00 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.

Вчерашний удар по Полтавской области

Напомним, вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району. Обошлось без жертв и раненых.

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