Россияне обстреляли Полтавскую область: есть попадание в промышленный объект

Российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области. В результате атаки есть попадание в промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО", - сообщил глава ОГА.

По его словам есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - добавил Пронин.

Воздушная тревога 27 января

В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.

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