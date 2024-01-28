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Сколько высокоточных дальнобойных ракет осталось у России: ответ Игната

Воскресенье 28 января 2024 10:58
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Сколько высокоточных дальнобойных ракет осталось у России: ответ Игната Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины (suspilne-media)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно последним данным, Россия, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"На том же уровне оставалась отметка. Потому что враг в течение трех комбинированных атак применил большое количество ракет. Напомню, что 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, и дроны, и ракеты. Около 100 применил 2 января", - отметил Игнат.

Отразились ли это на интенсивности обстрелов

Как отметил спикер Воздушных сил, чтобы не остаться ни с чем, Россия применит примерно то же количество ракет во время обстрелов, которое способна изготовить за месяц.

"Да и с "Калибрами" вопрос. Применяется довольно мало. Нельзя сказать с чем это связано, но "Калибров" было за те атаки, что говорил, только 3 применены 2 января", - добавил Игнат.

Сколько ракет производит Россия

Еще в январе в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал о том, что Россия способна производить около 115-130 стратегических ракет - с дальностью более 350 километров. В то же время объемы могут отличаться в зависимости от месяца из-за того, что иногда Москва сталкивается с перебоями в поставке деталей.

"Во-вторых, они сейчас пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от тех запасов, которые у них есть. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска", - пояснил Скибицкий.

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