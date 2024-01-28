ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Житомирской области из-за пожара погибли две маленькие сестры

Житомирская область, Воскресенье 28 января 2024 19:44
UA EN RU
В Житомирской области из-за пожара погибли две маленькие сестры Фото: из-за пожара погибли две сестры (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Житомирской области, сегодня, 28 января, во время пожара, произошедшего в частном жилом доме в с. Грабняк, погибли две малолетние сестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, вероятно, загорелись вещи и детская кровать, которая стояла вплотную к печке.

По предварительной информации, в этот день родители с тремя старшими детьми на некоторое время ушли к соседям, дома остались двое сестер 2021 и 2022 г.р.

Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания.

Их вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но не удалось.

Сейчас окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Отравление угарным газом в Украине

Напомним, мы сообщали, что вчера, 27 января, в Бучанском районе отравились угарным газом две малолетние сестры.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир діти Пожар
NEWS
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России