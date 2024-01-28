Доходы сократились втрое. Зеленский показал свою декларацию за 2022 год

Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи в 2022 году втрое сократились по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно декларации за 2021 год, доходы президента и членов его семьи составляли 10 млн 824 тысяч 507 гривен, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов - 5 млн 359 тысяч 600 гривен.

Доходы семьи Зеленского в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тысяч 907 гривен.

Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тысяч 320 гривен. Остаток денежных средств семьи Зеленского к концу 2021 года также уменьшился.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 гривен.

"Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны", - пояснили в пресс-службе Офиса президента.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 сократился почти на 1 млн 800 тысяч гривен.

Декларации украинских чиновников

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Впоследствии ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

Напомним, в НАПК рассказали, какое количество деклараций ожидают от украинских чиновников.

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