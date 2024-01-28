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Во Франции фермеры пригрозили "осадой Парижа". Правительство ищет компромисс

Франция, Воскресенье 28 января 2024 19:16
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Во Франции фермеры пригрозили "осадой Парижа". Правительство ищет компромисс Фото: правительство Франции пообещало дополнительную поддержку фермерам на фоне угроз (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Франции пообещало дополнительную поддержку фермерам на фоне угроз "взять Париж в осаду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Власти Франции планируют принимать меры на национальном и европейском уровнях для защиты фермеров от недобросовестной конкуренции.

"Неправильно, что вам запрещают использовать определенные вещества, а соседние страны их используют, и это (товары) потом попадает сюда", - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Он упомянул об экологических регуляторных ограничениях, которые касаются средств защиты растений. Французские фермеры не могут их использовать, в отличие от коллег в других странах, где эти вещества разрешены.

"Производить и защищать. Вот чего хотят наши фермеры. Мы имеем самое качественное и стабильное сельское хозяйство в мире. Гордимся этим и доверяем людям, которые это делают", - сказал он.

Атталь заверил, что Франция прекратит импортировать продукцию, которая могла бы производиться в стране.Министр сельского хозяйства Марк Фесно сообщил, что перечень дополнительных мер поддержки фермеров будет обнародован во вторник.

Позиция аграриев

Несмотря на заявления премьера, аграрии решили не ослаблять давление на власть. В преддверии профсоюза FNSEA и "Молодые фермеры" объявили о намерениях "осаждать" Париж начиная с обеда понедельника на неопределенный срок.

Они собираются дойти до парижской кольцевой дороги, как это делали в ноябре 2019 года. Фермеры планируют выставить по десять тракторов на каждом выезде из столицы.

Протесты во Франции

Отметим, что во Франции продолжаются протесты фермеров, которые начались еще в прошлый четверг. Они требуют у правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции.

Протестующие перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, разбрасывают перегной по улицам, а также сжигают фуры с импортными продуктами.

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