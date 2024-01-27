В Кременчуге и Полтаве раздались взрывы

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы. Сейчас в регионах объявлены воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Воздушные силы обороны сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. И через несколько минут стало известно, что в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы.

При этом в Кременчуге сообщали и о повторных звуках взрывов.

Сейчас официальная информация о взрывах не сообщалась.

Воздушная тревога 27 января

В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.

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