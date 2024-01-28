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Пограничники показали, как уничтожили автомобили оккупантов (видео)

Украина, Воскресенье 28 января 2024 13:25
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Пограничники показали, как уничтожили автомобили оккупантов (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожили автомобили оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили внедорожники российских оккупантов. Защитники использовали дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Пограничники с помощью дронов-камикадзе атаковали автомобили, которые использовали российские захватчики. В результате успешной работы были уничтожены два внедорожника захватчиков.

Вчера мы сообщали, что бойцы пограничной службы вместе с другими Силами обороны уничтожили два российских танка в Херсонской области. Защитники использовали FPV-дроны.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 382 тысяч оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

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