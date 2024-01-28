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Белый дом и Сенат близки к компромиссу по охране границы с Мексикой, - СМИ

Воскресенье 28 января 2024 19:30
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Белый дом и Сенат близки к компромиссу по охране границы с Мексикой, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Двухпартийная группа законодателей в Конгрессе США близка к заключению соглашения с администрацией президента Джо Байдена, которое предусматривает введение новых радикальных мер пограничного контроля, включая право приостанавливать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища во время резкого увеличения числа мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

После нескольких недель переговоров за закрытыми дверями Белый дом и трио сенаторов могут представить соглашение уже на этой неделе, сообщили источники, попросившие об анонимности в связи с частным характером бесед.

Законопроект призван сократить беспрецедентный уровень нелегальных переходов, зафиксированный на южной границе за последние три года.

В то время как сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, сенатор-демократ Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема близки к окончательному согласованию компромисса с Белым домом, любое двухпартийное иммиграционное предложение столкнется с нелегкой борьбой в Палате представителей США, где спикер Майк Джонсон и другие консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.

Разногласия среди законодателей-республиканцев по поводу того, стоит ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как бывший президент Дональд Трамп выступил против него.

Предыстория

Вопросы усиления южной границы США в последние месяцы стали чаще обсуждать в Конгрессе США. В частности, республиканцы требовали изменения законодательства, чтобы включить более радикальные предложения по защите границы с Мексикой. В обмен они обещали поддержать видение финансирования помощи для Украины и Израиля.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине. А сегодня CNN сообщил, что в Сенате США достигли соглашения по защите границы с Мексикой.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов.

В Белом доме подчеркнули, что считают "опасными" действия губернатора.

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