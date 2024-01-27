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Было две баллистические ракеты. В Полтавской ОВА показали последствия удара

Суббота 27 января 2024 23:36
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Было две баллистические ракеты. В Полтавской ОВА показали последствия удара Фото: в Полтавской ОВА показали последствия удара по Кременчугскому району (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли предприятие в Кременчугском районе Полтавской области сегодня вечером, 27 января. Предварительно, враг применил две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Продолжается ликвидация пожара в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе. Предварительно – две баллистические ракеты", - говорится в сообщении главы Полтавской ОВА.

По его словам, на данный момент, информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Он также сообщил, что на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы.

Пронин также отметил, что, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

Было две баллистические ракеты. В Полтавской ОВА показали последствия удара

Удар по Полтавской области 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки есть попадание в промышленный объект. После удара на месте взрывов также возник пожар.

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