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Пророссийские хакеры намерены совершить масштабную кибератаку на правительство Украины

Воскресенье 28 января 2024 16:39
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Пророссийские хакеры намерены совершить масштабную кибератаку на правительство Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах совершить масштабную кибератаку на украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.

Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" - в материале РБК-Украина.

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