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В Полтавской области потушили пожар после ракетного удара

Кременчуг, Воскресенье 28 января 2024 11:30
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В Полтавской области потушили пожар после ракетного удара Фото: в Полтавской области потушили пожар после ракетного удара (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар в Кременчугском районе Полтавской области был потушен сегодня, 28 января. Он возник из-за ракетного удара россиян вчера вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

Пожар на промышленном объекте ликвидировали более полутора сотен спасателей и около 50 единиц техники. Огонь охватил территорию площадью более 1000 квадратных метров.

"В ликвидации пожара принимали участие и специалисты из соседних областей. Искренне благодарим их за помощь", - отметил Пронин.

Удар по Полтавской области

Напомним, вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району. Обошлось без жертв и раненых.

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Кременчуг Пожар Полтавская область Война в Украине ракетный удар
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