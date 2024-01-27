ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские и русские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

26 января российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. Бои происходили в районе Купянска близ Синьков, Табаевки, северо-западнее Сватового возле Стельмаховки, возле Макеевки, к западу от Кременной близ Торского и Тернов, у самой Кременной и Белогоровки.

Бои в Донецкой области

26 января украинские и российские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; возле Хромового, в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись севернее Степного и вдоль улицы Спортивной в южном жилом квартале Авдеевки.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного, северо-восточнее Каменки у юго-восточной окраины Авдеевки и юго-западнее города в районе Водяного, Первомайского и Невельского.

Позиционные бои также продолжались западнее и юго-западнее города Донецка, но 26 января не было подтвержденных изменений фронта в этом районе. Бои были в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

26 января на участке границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные бои были юго-восточнее Великой Новоселки вблизи Золотой Нивы; у Приютного и Красного; возле Старомайорского.

Продолжались позиционные боевые действия и на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Бои продолжались вблизи Работино и Вербового.

26 января на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, но подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявляли, что бои продолжались вблизи Крынок.