ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
Украинские и русские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
26 января российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. Бои происходили в районе Купянска близ Синьков, Табаевки, северо-западнее Сватового возле Стельмаховки, возле Макеевки, к западу от Кременной близ Торского и Тернов, у самой Кременной и Белогоровки.
Бои в Донецкой области
26 января украинские и российские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было.
Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; возле Хромового, в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись севернее Степного и вдоль улицы Спортивной в южном жилом квартале Авдеевки.
Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного, северо-восточнее Каменки у юго-восточной окраины Авдеевки и юго-западнее города в районе Водяного, Первомайского и Невельского.
Позиционные бои также продолжались западнее и юго-западнее города Донецка, но 26 января не было подтвержденных изменений фронта в этом районе. Бои были в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
26 января на участке границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные бои были юго-восточнее Великой Новоселки вблизи Золотой Нивы; у Приютного и Красного; возле Старомайорского.
Продолжались позиционные боевые действия и на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Бои продолжались вблизи Работино и Вербового.
26 января на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, но подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявляли, что бои продолжались вблизи Крынок.
Российский блоггер утверждал, что войскам РФ нужно покрытие средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить свои силы от украинских беспилотников (FPV) вблизи Крынок.
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