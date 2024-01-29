Удари по Кременчуцькому району та декларація Зеленського: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 27 січня:

Новини за 28 січня:

Удар по Полтавській області

Нагадаємо, ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району.

Пожежу у Кременчуцькому районі все ж вдалось загасити 28 січня. Однак російські військові знову обстріляли Кременчуцький район.

Декларація Зеленського

Доходи президента Володимира Зеленського та його родини у 2022 році втричі скоротились порівняно з 2021 роком.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисяч 683 гривень.

В Житомирській області через пожежу загинули дві маленькі сестри

У Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася у приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

За даними рятувальників, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби.

Білий дім та Сенат близькі до компромісу з охорони кордону з Мексикою

Двопартійна група законодавців у Конгресі США близька до укладення угоди з адміністрацією президента Джо Байдена, що передбачає введення нових радикальних заходів прикордонного контролю, включно з правом припиняти розгляд клопотань про надання притулку під час різкого збільшення кількості мігрантів.

У Франції фермери пригрозили "облогою Парижа". Уряд шукає компроміс

Уряд Франції пообіцяв додаткову підтримку фермерам на тлі погроз "взяти Париж в облогу".

Влада Франції планує вживати заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції.

Проросійські хакери мають намір здійснити масштабну кібератаку на уряд України

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Москви

Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Москви. Але Нью-Делі хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю.

Найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив Росії.

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