Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - ЦНС
Российские захватчики пытаются вербовать белорусскую молодежь в свои военные вузы. В частности, они проводят так называемые "дни открытых дверей" в районих центрах Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.
"Представители вооруженных сил РФ проводит так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах республики Беларусь, где гражданам предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате больших потерь в войне против Украины у россиян возник значительный дефицит офицеров младшего звена.
В частности, Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, Беларуси.
Помощь Беларуси в войне
Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.
Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.
Кроме того, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко помогает России депортировать украинских детей. Совсем недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей.
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