ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - ЦНС

Суббота 27 января 2024 17:41
UA EN RU
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - ЦНС Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики пытаются вербовать белорусскую молодежь в свои военные вузы. В частности, они проводят так называемые "дни открытых дверей" в районих центрах Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Представители вооруженных сил РФ проводит так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах республики Беларусь, где гражданам предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате больших потерь в войне против Украины у россиян возник значительный дефицит офицеров младшего звена.

В частности, Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, Беларуси.

Помощь Беларуси в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Кроме того, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко помогает России депортировать украинских детей. Совсем недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Война России против Украины
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России