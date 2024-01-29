Удары по Кременчугскому району и декларация Зеленского: новости за выходные

Российские военные два раза за выходные обстреляли Кременчугский район Полтавской области, а украинский президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 27 января:

Новости за 28 января:

Удар по Полтавской области

Напомним, вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району.

Пожар в Кременчугском районе все же удалось потушить 28 января. Однако российские военные снова обстреляли Кременчугский район.

Декларация Зеленского

Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи в 2022 году втрое сократились по сравнению с 2021 годом.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысячи 683 гривны.

В Житомирской области из-за пожара погибли две маленькие сестры

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По данным спасателей, вероятно, загорелись вещи и детская кровать, стоявшая вплотную к печке.

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