Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек

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Около 14.30 оккупанты ударили ракетой по Лозовой в Харьковской области. Пока известно о 6 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

Удар по Лозовой Враг нанес ракетный удар по Лозовой, есть раненые. "В результате обстрела пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины. Всех госпитализировали с взрывными ранениями", - заявил Синегубов. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты днем 24 октября нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще три человека пострадали.