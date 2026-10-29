Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Около 14.30 оккупанты ударили ракетой по Лозовой в Харьковской области. Пока известно о 6 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.
Удар по Лозовой
Враг нанес ракетный удар по Лозовой, есть раненые.
"В результате обстрела пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины. Всех госпитализировали с взрывными ранениями", - заявил Синегубов.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты днем 24 октября нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще три человека пострадали.
Кроме того, 22 октября оккупанты ударили по рынку в Лозовой, в результате чего погибли два человека, а еще 34 гражданских пострадали.