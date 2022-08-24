NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:
- шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;
- до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;
- до 65 000 снарядів для 122-мм мінометів;
- до 24 протиартилерійських радарів;
- розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
- системи протидії безпілотникам VAMPIRE;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.
У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.
Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
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