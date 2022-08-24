Українські військові збили безпілотник росіян у небі Вінницької області

Сьогодні, 24 серпня, українські військові знищили безпілотник російських окупантів над Вінницькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка в Telegram .

"Ворожий безпілотник залетів у Вінницьку область. Його збили наші військові", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Вінницькій області спрацювала система ППО. Місцева влада повідомила, що в небі був знищений "повітряний об'єкт".

Також ми писали, що українські військові сьогодні "приземлили" Російський БПЛА "Орлан-10" у Чернігівській області.

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