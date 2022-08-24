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Резніков після початку війни отримав ультиматум від Шойгу з вимогою капітулювати, - WP

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Середа 24 серпня 2022 13:31
Резніков після початку війни отримав ультиматум від Шойгу з вимогою капітулювати, - WP Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Через два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від російського колеги Сергія Шойгу з вимогою капітулювати. Ультиматум передав Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Так, 22 лютого Резніков розмовляв по телефону з Хреніним, який пообіцяв, що російські війська не будуть вторгатися в Україну з території Білорусі.

"Дав слово офіцера, він виявився брехуном", - сказав Резніков.

Через два дні, вже після початку вторгнення, міністри оборони двох країн знову провели переговори. Резніков почув нервовий і неприємний голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр сказав, що передає повідомлення від свого російського колеги Сергія Шойгу.

"Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться", - заявив тоді Хренін.

Резніков відповів:"я готовий прийняти капітуляцію з російського боку".

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня Україна відзначає головне свято-День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву. Але українці продовжують героїчну боротьбу за свою свободу, якої вдалося досягти 31 рік тому.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності-читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олексій Резніков Сергей Шойгу Війна Росії проти України
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