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Джонсон на зустрічі з Зеленським пояснив, що буде якщо Путін переможе у війні

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Київ, Середа 24 серпня 2022 17:10
Джонсон на зустрічі з Зеленським пояснив, що буде якщо Путін переможе у війні Фото: Зеленський зустрівся з Джонсоном 24 серпня у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо президент РФ Володимир Путін переможе у війні в Україні - жодна країна не буде почуватися в безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона на брифінгу під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 24 серпня.

"Якщо Путін переможе - це означатиме "зелене світло" для будь-якого автократа у світі, означати, що все можна змінити силою. Ви знаєте, Володимире, британські політики, всі партії обіцяють вам, що вони будуть говорити одним голосом про підтримку України. Це буде економічна підтримка, зокрема", - сказав він.

За словами Джонсона, він пишається, що Британія надала більше зброї Україні ніж будь-яка інша європейська країна.

"І сьогодні я сказав, що ще більше боєприпасів до України, ми підготували 10 тисяч українських солдатів спільно з нашими союзниками. Люди з різних частин життя йдуть в Україну на боротьбу. Це надихає і дає впевненість, що Україна переможе", - додав британський прем'єр.

Як повідомлялося, 24 серпня, з офіційним візитом в Україну прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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