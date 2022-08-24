Байден завтра подзвонить Зеленському і попередить його про "референдуми"

У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, яке наводить CNN .

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендумах.