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Байден завтра подзвонить Зеленському і попередить його про "референдуми"

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Вашингтон, Середа 24 серпня 2022 21:09
Байден завтра подзвонить Зеленському і попередить його про "референдуми" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, яке наводить CNN.

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендумах.

Більш детально про підготовку окупантів до псевдореферендумів можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Загрози і пропаганда. РФ продовжує намагатися організувати "референдуми" на Донбасі і півдні".

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